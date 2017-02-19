Жителя Новотитаровской задержали за нарушение общественного порядка

В Динском районе полицейские после задержания мужчины выявили факт незаконного оборота наркотиков.

Сотрудники отдела МВД России по Динскому району, находясь на маршруте патрулирования в станице Новотитаровской, за нарушение общественного порядка задержали местного жителя.

Его доставили в отдел полиции для составления административного протокола. При личном досмотре в кармане брюк задержанного нашли полимерный пакет с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой более одного грамма.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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