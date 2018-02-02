Жителя Темрюка сняли с самолета в Симферополе за дебош

Мужчина находился на борту в состоянии алкогольного опьянения.

В дежурную часть полиции в аэропорту Симферополя от авиадиспетчера поступило сообщение о дебошире на борту рейса, прилетевшего из Ростова-на-Дону.

Нарушителем оказался 42-летний житель Темрюка. Его задержали и доставили в отдел полиции, а затем направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина пьян.

Дебошира привлекли к административной ответственности, он заплатит штраф в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Вернуться на ленту

Источник