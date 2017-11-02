Жителя Туапсе будут судить за письмо с кокаином

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Туапсинский городской суд.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне сотрудники краснодарской таможни обнаружили международное письмо с подозрительным веществом белого цвета. Оно поступило из Германии в адрес жителя Туапсе. По результатам экспертизы установлено, что обнаруженное вещество является кокаином. Получателя письма задержали. По его словам, он сделал пробный заказ наркотического средства.

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