Жителям Анапы предложили проголосовать за проекты благоустройства

На выбор участникам открытого опроса предложили пять эскизных проектов по обновлению рекреационных зон на деньги от курортного сбора.

Управление архитектуры города-курорта разработало проекты по реконструкции центральной набережной Анапы, благоустройству аллеи на проходе к морю в районе санатория «Кавказ», созданию исторической площадки «Царского перекрестка». Есть и два проекта по украшению города: композиция фонарей «Парусная регата» в районе Малой бухты и световые инсталляции на Пионерском проспекте.

Сейчас лидируют проекты по реконструкции набережной и подсветке Пионерского проспекта.

На основе опроса составят рейтинг с числом голосов по каждому объекту — его рассмотрит краевой Общественный совет. Тот эскиз, который наберет больше всего голосов, будет реализован на средства, полученные от курортного сбора. Те проекты, которые выберет жюри в лице общественного совета, будут воплощены в жизнь в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Проголосовать за проекты можно здесь.

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