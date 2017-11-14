Жителям горевшего в Сочи дома разрешили осмотреть квартиры

Жители, которых 14 ноября эвакуировали из-за пожара, зашли в свои квартиры в сопровождении мэра города Анатолия Пахомова, чтобы осмотреть жилье и оценить ущерб.

Пахомов пообещал, что власти сделают ремонт в комнатах, которые пострадали, и окажут максимальную помощь. После осмотра квартир жильцы проходят регистрацию: составляются списки, сколько человек в каких квартирах живет. Прошедших регистрацию на автобусах увозят в пансионат «Нева». По словам главы города, люди смогут оставаться там столько, сколько потребуется, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всех погорельцев разместят в комфортных условиях. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.

В Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. К месту пожара в Сочи направили лабораторию для проверки воздуха. Жильцов горевшего в Сочи общежития разместят в пансионате «Нева Интернейшенел».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи. Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что, по предварительным данным, общежитие можно будет восстановить за две недели.

В Сочи после пожара в общежитии завели дело о гибели женщины.

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