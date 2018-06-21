Жителям и гостям Кубани напомнили о работе круглосуточного телефона доверия полиции

Телефон доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю входит в систему горячей линии МВД России.

Горячая линия предназначена для прямой круглосуточной телефонной связи граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства с органами внутренних дел РФ. По этому телефону принимают сообщения о преступлениях и других правонарушениях, совершенных, либо совершаемых в данный момент сотрудниками полиции. Все поступившие сообщения будут направлены для проведения дальнейшей проверки в установленном порядке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Телефон доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 (861) 224-58-48.

Юридические консультации о правомерности действий сотрудников полиции по телефону не даются.

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