Жителям и гостям Кубани напомнили о работе круглосуточного телефона доверия полиции

Телефон доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю входит в систему горячей линии МВД России.
Горячая линия предназначена для прямой круглосуточной телефонной связи граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства с органами внутренних дел РФ. По этому телефону принимают сообщения о преступлениях и других правонарушениях, совершенных, либо совершаемых в данный момент сотрудниками полиции. Все поступившие сообщения будут направлены для проведения дальнейшей проверки в установленном порядке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Телефон доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 (861) 224-58-48.
Юридические консультации о правомерности действий сотрудников полиции по телефону не даются.
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