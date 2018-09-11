Жителям и гостям Кубани напомнили об опасности купания в шторм

Черноморское побережье 11 сентября атаковали атмосферные вихри.

Туристы заметили несколько смерчей в Сочи и Туапсе. Ни один из них не вышел на сушу, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. По прогнозам метеорологов, 12 сентября воронки могут сформироваться на участке от Бухты Инал до поселка Магри.

В Туапсинском районе и Анапе купание в море запрещено. На пляжах вывесили черные шары. Связано это со штормом, а в Анапе еще и с сильным донным течением. Одновременно прибрежную зону города-курорта приводят в порядок после непогоды. Задача работников — до рассвета убрать 36 км пляжей. На некоторых задействована спецтехника, другие помогают расчищать вручную.

«Ситуация экстремальная. В трехдневный шторм порядка 6,5 баллов с покатом разворотило все пляжные территории. Соответственно, большое количество мусора — порядка 600 т — выбросило на берег», — сообщил директор муниципального предприятия Андрей Сидиков.

А на Туапсе обрушились еще и сильные осадки. Там с утра идет проливной дождь, были подтоплены некоторые улицы.

Сейчас опасно на всех черноморских пляжах. Штормовое предупреждение будет действовать и 12 сентября. Спасатели напомнили жителям и гостям региона, что во время шторма заходить в воду опасно для жизни.

Также в большинстве районов ожидаются ливневые дожди и грозы, усиление ветра до 25 м/с. Из-за сильных осадков из берегов могут выйти реки. Оперативные службы региона внимательно следят за погодой и в любое время готовы прийти на помощь. При чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 101.

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