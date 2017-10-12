Жителям и гостям Сочи напомнили о запрете ношения оружия во время массовых мероприятий

Такое напоминание сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сделали перед открытием XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи.

В мероприятии, по предварительным данным, примут участие более 20 тыс. молодых специалистов в различных сферах деятельности.

Ведомство напоминает жителям и гостям города-курорта о запрете ношения оружия во время участия в массовых мероприятиях согласно Федеральному закону «Об оружии», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Граждане, нарушившие эти требования, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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