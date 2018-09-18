Жителям Кубани напомнили о правилах пользования отопительными приборами

Несколько ночей подряд температура воздуха в крае была довольно низкой, и люди начали обогревать дома самостоятельно.

Из-за этого в Анапе от угарного газа пострадали четверо детей. На хуторе Большой Разнокол родители растопили печь, после чего семья отправилась спать. Утром старшая девочка — 15-летняя школьница — пожаловалась на головную боль и тошноту. Ей сразу же вызвали скорую помощь. Медики незамедлительно госпитализировали трех сестер и их полуторагодовалого брата в районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас их жизням уже ничего не угрожает, но провести в медучреждении им придется еще несколько дней.

Спасатели призывают кубанцев быть особенно осторожными с отопительным оборудованием, не использовать самодельные обогреватели, проверять исправность электрических и других приборов, следить за печами. Популярные газовые котлы также требуют внимания.

«Если вы почувствовали в квартире запах газа, то в первую очередь необходимо перекрыть вентиль, открыть форточку и проветрить помещение. В это время ни в коем случае нельзя пользоваться огнем и включать свет», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По факту отравления газом семьи в Анапе полицейские проводят проверку. И готовятся к тому, что таких случаев будет больше — синоптики прогнозируют холодные осенние ночи до 21 сентября.

«В предстоящие двое-трое суток по юго-восточной территории края ночью ожидаются низкие температуры — около 4-9 °С. На остальной территории региона температуры будут существенно выше, около 6-11 °С, на Азовском побережье еще выше — 11-16 °С», — пояснил заместитель начальника краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь.

Днем столбики термометров будут достигать 29 °С. Такие резкие перепады температур могут стать причиной образования туманов, которые могут покрыть автомобильные трассы в низинах и вблизи рек.

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