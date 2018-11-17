Жителям Кубани порекомендовали воздержаться от поездок в сторону Грузии

С 15 ноября в связи с ухудшением погоды пограничная полиция перекрыла Военно-Грузинскую дорогу.

Движение транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По состоянию на 9:00 17 ноября стабилизации на Военно-Грузинской дороге не наблюдается.

Местные службы спасения не справляются с потоком машин, которые застряли на территории Республики Грузия. В связи с этим управление МЧС России по краю порекомендовало воздержаться от поездок в этом направлении, чтобы не ухудшать сложившуюся на пункте пропуска Верхний Ларс обстановку.

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