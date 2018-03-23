Жителям Кубани представили новую программу «Медицина без границ»

Так называется программа страхового дома ВСК, которая позволяет получить дорогостоящее лечение за рубежом при выявлении тяжелых, в том числе онкологических заболеваний.

При этом она покрывает все необходимые медикаменты, операции, перелет и проживание. Эта услуга пользуется спросом: всего в России уже более 500 тыс. человек купили такие полисы, рассказывают эксперты. Сегодня этот продукт приобрести еще проще в новом мобильном приложении «ВСК Страхование».

«Легкость оформления, быстрота получения услуг, возможность получения услуг с любой точки мира. Повышение качества в этом отношении. Человек должен понимать, что он всегда под надежной защитой», — отметил вице-президент страхового дома ВСК Олег Лисник.

В эти дни краснодарский филиал ВСК отмечает 25-летие, компания успешно развивается.

«Наши коллеги в краснодарском филиале устойчиво входят в тройку крупнейших страховых компаний на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Одно из самых важных достижений — на сегодняшний день нам доверяют более 5 млн физических лиц и более 100 тыс. клиентов юридических лиц», — сказал генеральный директор страхового дома ВСК Олег Овсяницкий.

Успехи филиала были отмечены администрацией Краснодарского края.

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