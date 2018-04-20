Жителям Кубани раздадут более 700 тыс. георгиевских ленточек

Патриотическая акция стартует в крае 23 апреля.

В городах и станицах региона георгиевские ленточки будут распространять 1,5 тыс. активистов. Они расскажут историю символа Победы и объяснят, как правильно его носить.

«Будут организованы пункты выдачи георгиевских лент, которые вы можете получить абсолютно бесплатно в каждом муниципальном образовании нашего края. Вы можете прикрепить ее на лацкан одежды, а может быть, на сумку или к автомобилю. Мы понимаем, что тем самым мы выражаем дань уважения», — пояснил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

Любой желающий может пожертвовать деньги, для этого в пунктах выдачи установят специальные боксы. На собранные средства приобретут оборудование и медикаменты для краевого госпиталя ветеранов войны и труда.

На Кубани акция «Георгиевская лента» будет проходить уже в 13-й раз. Завершится она 9 мая.

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