Жителям Сочи больше не нужно оформлять пропуск в пограничную зону

07 сентября в 11:55

В сентябре вступили в силу изменения в приказ ФСБ России о правилах пограничного режима.

Согласно обновленным правилам, теперь граждане с постоянной регистрацией по месту жительства в пределах города-курорта Сочи могут въезжать и временно пребывать в пограничной зоне до рубежа пограничных инженерных сооружений, при наличии документа, удостоверяющего личность. Речь идет только о жителях Большого Сочи — от административной границы с Туапсинским районом до приграничных районов, примыкающих к российско-абхазской границе. Им для беспрепятственного посещения пограничной зоны необходимо иметь паспорт с местной пропиской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что жители остальных районов Краснодарского края, других субъектов РФ, а также иностранные граждане, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства в пределах города-курорта, для въезда и временного пребывания в пограничной зоне обязаны заранее оформить пропуск. За его отсутствие нарушителям грозит административный штраф в размере до 1 тыс. рублей. Иностранцам грозит административное выдворение за пределы РФ.

В Краснодарском крае пограничная зона расположена в пределах территории между пограничной рекой Псоу и рекой Мзымта. Она включает населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, рекреационные зоны поселка Ермоловки и выше течения реки Псоу, а также верховья реки Мзымта до озера Кардывач. Исключение — территория с прибрежной инфраструктурой так называемых «олимпийских объектов» до федеральной автомобильной трассы Джубга — Сочи — граница с Абхазией и краснополянские горнолыжные курорты.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по телефонам 8 (861) 219-90-13, 8 (862) 266-88-57. Также можно подать заявление о предоставлении государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник