Жителям Сочи представили участников проекта «Великие имена России»

О людях, имена которых могут дать городскому аэропорту, рассказали активисты общественного движения «Волонтеры Победы».

Пока в списке десять имен людей, которые внесли свой вклад в развитие города, прославили его или стали известны на всю страну. Среди них писатель Николай Островский, летчица Евгения Жигуленко и космонавт Виталий Севастьянов. Список будет пополняться — каждый житель Сочи может предложить своего кандидата.

«Это может быть деятель искусства, военный, писатель или врач. Многие предлагают основателя парка «Ривьера» Хлудова. Его, к сожалению, нет в этом списке, но я думаю, что Общественная палата внесет его имя», — сказал руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Тимур Нафиков.

В конкурсе участвует 45 городов из 35 регионов. В них каждому из международных аэропортов присвоят имя великого человека уже к концу этого года. Третий этап — голосование — стартует 8 ноября. Каждый совершеннолетний житель города сможет поддержать достойное имя. Финал состоится 5 декабря.

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