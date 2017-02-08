Жителям Тбилисского района предложили написать гимн муниципалитета

В Тбилисском районе в феврале начался конкурс на проект лучшей музыкальной редакции и текста гимна муниципалитета.

Инициатором конкурса стал глава района Евгений Ильин.

Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произведение продолжительностью до четырех минут, предназначенное для хорового или сольного исполнения.

Материалы на конкурс необходимо отправить в отдел культуры администрации района по адресу: станица Тбилисская, улица Красная, 124, здание МБУК «Тбилисский районный дом культуры», 1 этаж, кабинет № 7.

Принять участие могут физические и юридические лица, общественные объединения, профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, творческие коллективы, союзы, учебные заведения и отдельные специалисты.

Итоги подведут 20 апреля. Победителя определит конкурсная комиссия. Он получит диплом и приз, сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.

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