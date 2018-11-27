Жителям Туапсинского района предложили выбрать талисман курорта

В муниципалитете власти объявили конкурс, цель которого — определить символ района, который наиболее ярко его характеризует.

Талисман должен ассоциироваться с курортом и быть сродни олимпийскому, быть неким его образом или одной из достопримечательностей. Он дополнит бренд «Я плюс курорты Туапсинского района» и станет еще одним узнаваемым фирменным знаком.

В список вошли девять примеров символа: енот, скала Киселева, рыбак, дельфин, хурма, дольмен, фундук, гора Индюк, море. За понравившийся символ можно проголосовать на странице администрации района в Instagram. В перечень можно внести собственные оригинальные идеи, которые принимаются по телефону — 8 (86167) 2-36-13 и на почту mbuturizm@mail.ru.

Победителя определят по количеству предпочтений, сообщает пресс-служба администрации района.

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