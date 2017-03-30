Жителю Тимашевского района вручили медаль «За отвагу на пожаре»

Жителя Тимашевского района в марте наградили медалью «За отвагу на пожаре». Евгений Ефимов, рискуя собственной жизнью, спас из огня ребенка.

ЧП случилось поздно ночью в январе 2015 года в станице Роговской. Когда загорелся частный дом, внутри был пятилетний ребенок. Выбраться самостоятельно мальчик не мог. На помощь пришел сосед Евгений Ефимов. Он голыми руками вырвал жалюзи, выбил окно, но найти ребенка в дыму удалось не сразу. Мужчина выбежал на улицу, остановил проезжающий мимо автомобиль, попросил водителя посветить фарами. И второй раз ринулся в пылающее здание. Услышал детский хрип и вынес мальчика. Тот был без сознания.

Спасатели потушили пожар, ребенка спасли медики. А Евгения Ефимова спустя два года приставили к заслуженной награде. Сам герой говорит: главное, что мальчик здоров.

«Радость за ребенка, что все в порядке, что родители его вместе с ним, что дитя растет, и все будет хорошо», — поделился Евгений Ефимов.

Евгений Ефимов считает спасенного мальчика своим третьим ребенком. В семье мужчины воспитывают двух девочек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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