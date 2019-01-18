«Живой журнал» перезапустят, авторы получат новые возможности по продвижению блогов

О модернизации объявил «Рамблер». Сервис LiveJournal планируется сделать более привлекательным для авторов и читателей.

Блогеры получат новые возможности по продвижению и монетизации. Также появится мобильное приложение LiveJournal. Изменения начнут вводить уже в начале 2019 года.

«Модернизация сделает «Живой журнал» более удобным и привлекательным как для авторов, так и для читателей. Авторы блогов получат больше возможностей для привлечения трафика на свои страницы, а следовательно, и для монетизации создаваемого ими контента. Читатели смогут получить большее количество интересного именно им контента и удобный доступ к нему за счет простой сквозной навигации по темам», — рассказала руководитель проекта LiveJournal Наталия Арефьева.

Главным новшеством станет введение системы интеллектуального анализа текстов на базе машинного обучения для категоризации контента. Благодаря этой технологии читатели получат персональные рекомендации.

По ожиданиям руководителя платформы, рост трафика в 2019 году составит 10-15%, сообщает ТАСС.

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