Жоаозиньо сыграл 200-й матч за ФК «Краснодар»

Юбилейным для рекордсмена клуба стал кубковый поединок с «Томью».

Жоао Натаилтон Рамос дос Сантос (Жоаозиньо) перешел в ФК «Краснодар» из болгарского клуба «Левски» в начале февраля 2011 года. За горожан 200 игр сложились из 160 матчей чемпионата России, десяти — Кубка России и 30 — Лиги Европы УЕФА.

Жоаозиньо провел на поле 14 тыс. 685 минут (без учета компенсированных), забил 38 мячей (13 из них с пенальти), сделал 56 результативных передач партнерам и заработал для команды один пенальти. Арбитры предъявили полузащитнику в сумме 13 желтых карточек, с поля в составе «Краснодара» его удаляли один раз. В матчах, в которых игрок принял участие, «Краснодар» отпраздновал 94 победы, 46 раз сыграл вничью и потерпел 60 поражений. Показатель «плюс — минус» (разница забитых и пропущенных командой мячей за то время, когда футболист находился на поле) у Жоаозиньо равен +68.

Жоаозиньо — рекордсмен ФК «Краснодар» по количеству сыгранных официальных матчей, проведенных в них на поле минут, по количеству голевых передач, по показателю «гол + пас» (38 + 56 = 94) и по количеству реализованных пенальти (13), причем бьет он с 11-метровой отметки со стопроцентной точностью, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 20 сентября проиграл «Томи» и вылетел из Кубка России.

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