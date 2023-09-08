Жозеп Боррель: Начало процесса импичмента президенту Грузии усилит поляризацию в стране

Начало процедуры импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили усилит поляризацию в стране. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибошвили заявил находящийся с визитом в Тбилиси Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По данным по его мнению, это очень серьезный вопрос: «Напряженность внутри страны может возрасти. Грузии нужна помощь, чтобы вступить в Европейский Союз. Грузия может успешно выйти из этого процесса. Именно поэтому сотрудничество сейчас необходимо».

Следует отметить, что 1 сентября правящая партия «Грузинская мечта» начала кампанию по сбору подписей за импичмент против С.Зурабишвили.

< На 31 августа С.Зурабишвили посетила Европу, чтобы встретиться с лидерами зарубежных стран с целью поддержать кандидатуру Грузии в Евросоюз. Правительство Грузии посчитало его визит нецелесообразным.

Для импичмента президенту достаточно согласия 2/3 депутатов. Правящая партия имеет в парламенте 84 депутата. Для импичмента необходимо 100 голосов. Для начала процесса вотума недоверия достаточно подписей 50 депутатов.