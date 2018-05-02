Жуков решил не участвовать в выборах президента ОКР

Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что покинет этот пост.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе», — говорится в заявлении Жукова.

Александр Жуков возглавляет Олимпийский комитет России с 2010 года, а с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета.

Выборы нового президента ОКР пройдут 29 мая на олимпийском собрании. Кандидаты на пост могут выдвигаться до 14 мая, сообщает «Интерфакс».

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