Жуков: созданная в Сочи инфраструктура увеличила турпоток втрое

Президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы Александр Жуков 15 октября в Сочи выступил на первом Международном саммите молодых профессионалов в спорте.

Саммит проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Сочи и раньше был туристическим городом, но сегодня людей, которые приезжают на курорт, в три раза больше, чем до этого [до Олимпиады]. Если раньше было 2 млн туристов ежегодно, то теперь 6 млн каждый год, и это благодаря Олимпийским играм, олимпийскому наследию», — сообщил Жуков.

Он отметил, что важны не только объекты, но и атмосфера гостеприимства. Создается она руками организаторов спортивных соревнований и волонтеров.

«У нас в России волонтерское движение раньше не очень было развито, оно развилось по существу в момент организации Олимпийских игр в Сочи», — сказал Александр Жуков.

По его словам, волонтеры, которые принимали участие в Олимпийских играх, приедут и на чемпионат мира по футболу — 2018.

В проведении фестиваля молодежи и студентов в Сочи помощь оказывают 5 тыс. волонтеров. Образовательная программа фестиваля стартовала утром 15 октября, сообщает ТАСС.

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