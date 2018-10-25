Журнал Forbes назвал имена богатейших женщин России

Лидером рейтинга стала президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Журнал оценил ее состояние в 1,2 млрд долларов. Батурина возглавляла список и в прошлом году.

На втором месте — основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с 600 млн долларов. Елена Рыболовлева, бывшая жена владельца и президента футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева, заняла третье место.

В пятерку самых богатых женщин также попали председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталия Филева (600 млн долларов) и член совета директоров компании «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева (500 млн долларов), сообщает телеканал «360».

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