Журналист Юрий Дудь призвал болельщиков убрать за собой после матча сборной России в Сочи

Четвертьфинальная игра чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля.

«Кто будет на Россия — Хорватия в Сочи? Предлагаю повторить за ребятами из Японии и Сенегала — захватить пакет для мусора и после матча убрать — и за собой, и за тем, кто окажется менее сознательным и аккуратным. Считайте это призывом к внеплановому субботнику — до игры еще пару раз напомню», — написал Дудь в своем Instagram.

Он сопроводил запись хештегом #чистыйЧМ.

Юрий Дудь — российский журналист и видеоблогер. Главный редактор издания Sports.ru.

Команда Японии перед тем, как улететь из России, убрала за собой в раздевалке, а ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они ни находились, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на период проведения матча Россия — Хорватия интерес туристов к Сочи вырос на треть. На четвертьфинал ЧМ-2018 на курорт приедут около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии.

Кто будет на Россия — Хорватия в #Сочи? Предлагаю повторить за ребятами из Японии и Сенегала — захватить пакет для мусора и после матча убрать — и за собой, и за тем, кто окажется менее сознательным и аккуратным. Считайте это призывом к внеплановому субботнику — до игры еще пару раз напомню. #чистыйЧМ

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 4 Июл 2018 в 11:42 PDT

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