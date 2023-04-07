Журналиста Гершковича обвинили в шпионаже

Эван Гершкович, журналист из Московское бюро американского издания The Wall Street Journal (WSJ) обвинено Следственным комитетом России в шпионаже, пишет «Интерфакс».

“Гершковичу предъявлено обвинение, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России”, — пишет издание.

По версии следствия, журналист “действовал по заданию американской стороны и составил государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского ВПК”. собрал данные».

30 марта Центр по связям с общественностью ФСБ России сообщил о задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения. В тот же день Лефортовский суд Москвы задержал журналиста до 29 мая по ходатайству следствия.

Как пояснили в FXX, Гершкович был пойман в Екатеринбурге “при попытке получить секретную информацию”. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналиста «поймали с поличным».