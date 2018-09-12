Журналисты «Кубань 24» стали призерами телекинофорума «Вместе»

Алла Григоренко и режиссер Оксана Бойванова победили с работой «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь». Фильм завоевал бронзовую статуэтку.
Ежегодно в престижном конкурсе участвуют журналисты и кинематографисты, а также артисты эстрады из многих стран мира.
«Эмоции и чувства переполняют меня. До сих пор не верится, что мы стали лучшими в номинации «документальный фильм». Соперников было очень много, они действительно профессионалы. Среди них был «Первый канал», Киров, Минск, но мы победили. Ура!» — сказала корреспондент телеканала «Кубань 24» Алла Григоренко.
В этом году 18-й международный телекинофорум проходил в Ялте.
Посмотреть фильм «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь» можно здесь.
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