Журналисты во время ЧМ-2018 будут бесплатно ездить в поездах

Это касается только аккредитованной прессы, а проезд без билета возможен лишь между городами, где будут проходить матчи.

Об этом 19 июля сообщила транспортная дирекция чемпионата мира по футболу. Прошедший недавно Кубок конфедераций показал, что бесплатные места в вагонах очень популярны среди работников СМИ. Такой возможностью воспользовались более 350 журналистов, которые освещали турнир.

Мировое первенство в следующем году Россия будет примать впервые в истории. Игры пройдут в 11 городах страны. В Сочи запланированы матчи группового этапа, а также 1/8 и 1/4 финала. Готовность курорта и, в частности, стадиона «Фишт» к соревнованиям уже оценили на «отлично» и болельщики, и эксперты ФИФА. В оргкомитете чемпионата мира считают, что Кубань достойно примет зрителей и участников турнира.

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