ЖВК «Динамо» 11 октября сыграет с подмосковным «Заречьем-Одинцовым»

Для волейболисток это первая игра сезона. Накануне команда провела традиционную предсезонную пресс-конференцию.

Общались с журналистами главный тренер Константин Ушаков, капитан команды Мария Перепелкина и генеральный менеджер Андрей Макаров.

Коллектив готовился к сезону без наставника — Константин Ушаков в это время руководил национальной сборной на чемпионате Европы. Как эта подготовка прошла и в какой физической форме команда начинает сезон — главные вопросы пресс-конференции.

«Вся подготовка лежала на помощниках, вы правильно заметили, но у нас сложился уже отличный тренерский коллектив, поэтому ничего проверять, никак следить не нужно было», — пояснил главный тренер ВК «Динамо» Константин Ушаков.

«Есть старшие, есть молодые. Некоторым 16 лет только исполнилось, в связи с этим приходится очень много подсказывать. Сейчас вернулись из сборной Катя Третьякова и Ангелина. Думаю, будет немного проще», — рассказала игрок ВК «Динамо» Мария Перепелкина.

«Динамо» начинает новый сезон на домашней арене. Начало матча в 19:30.

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