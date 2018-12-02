ЖВК «Динамо» из Краснодара засчитали поражение за неявку на игру с «Сахалином»

Женская команда «Динамо» из Краснодара из-за плохой погоды не смогла вылететь на остров Сахалин, где 2 декабря должен был пройти матч.

«Руководство «Динамо» обратилось в профессиональный спортивный клуб «Сахалин» с просьбой перенести матч 4-го тура женской Суперлиги на 3 декабря. В связи с тем, что островные волейболистки в ближайший понедельник, 3 декабря, вылетают в Москву, где проведут подготовительные сборы к матчу с «Минчанкой», ВК «Динамо» в просьбе было отказано», — сообщает пресс-служба клуба «Сахалин».

В 19:00 по сахалинскому времени судейская бригада приняла решение о техническом поражении «Динамо».

Главный тренер ВК «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал ситуацию: «Прежде всего, нам очень жаль, что пострадали болельщики. Ведь в первую очередь, мы играем не для своих амбиций, а для болельщиков. Несмотря на то, что мы практически сутки провели в аэропортах Краснодара и Москвы, команда была полна желания лететь на остров и играть. Девочки расстроены тем, что не смогли показать свою игру не только сахалинским поклонникам волейбола, но и динамовским. Ведь за нас болеют тысячи людей, которые смотрят трансляции матчей с участием «Динамо»».

Ушаков выразил надежду на то, что таких форс-мажоров у команды больше не будет, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

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