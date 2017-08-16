ЖВК «Динамо Краснодар» приступила к тренировкам в анапском «Волей Граде»

Полностью состав неизвестен: коллектив еще не доукомплектован.

Есть волейболистки, которые сейчас находятся на просмотре. Пока точно известно только о шести подписанных контрактах.

Мария Перепелкина и Екатерина Третьякова остались с прошлого сезона. Новички — Юлия Подскальная, Ангелина Сперскайте, Анна Лазарева и Ирина Смирнова. Трое из них, Третьякова, Сперскайте и Лазарева, пока находятся в составе сборной России.

В «Волей Граде» «Динамо Краснодар» будет тренироваться до 28 августа.

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