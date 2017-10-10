ЖВК «Динамо» провел предсезонную пресс-конференцию

С журналистами общались главный тренер Константин Ушаков, капитан команды Мария Перепелкина и генеральный менеджер Андрей Макаров.

Команда 11 октября начинает новый игровой год. Готовился к сезону коллектив без наставника. Константин Ушаков в это время руководил национальной сборной на чемпионате Европы. Как эта подготовка прошла и в какой физической форме команда начинает сезон — пожалуй, главные вопросы.

«Вся подготовка лежала на помощниках, вы правильно заметили, но у нас сложился уже отличный тренерский коллектив. Поэтому ничего проверять, никак следить не нужно было», — пояснил главный тренер ВК «Динамо» Константин Ушаков.

«Есть старшие, есть молодые. Некоторым 16 лет только исполнилось, в связи с этим приходится очень много подсказывать. Сейчас вернулись из сборной еще Катя Третьякова, Ангелина, и думаю, будет немного проще», — отметила игрок ВК «Динамо» Мария Перепелкина.

«Динамо» начинает новый сезон на домашней арене. Соперник «бело-голубых» — подмосковное «Заречье-Одинцово». Начало матча в 19:30.

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