Зима близко: в Европе случился «психоз» из-за биотоплива для печей и котлов

Многие клиенты хотят сделать запасы на всю зиму, чтобы не замерзнуть.

В Европе готовятся к холодной зиме. В странах ЕС — настоящий бум на пеллеты, печи и котлы, работающие на биотопливе. Производители не справляются с резко выросшим спросом.

В Европе — мода на использование экологического топлива. Во-первых, экоповестку продвигали тут в последние годы весьма усиленно, а в ряде стран даже субсидировали переход на пеллеты — топливные гранулы, получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. А во-вторых, отопление гранулами дешевле, чем при использовании электричества, газа или нефтяного топлива.

«Продавцы говорят о новой форме «психоза». Многие клиенты хотят одним махом запастись биотопливом на всю зиму», — пишет La Vanguardia.

Издание поясняет, что это сравнимо с ажиотажем вокруг туалетной бумаги, который случился в начале пандемии коронавируса.

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До энергокризиса пеллетами запасались в октябре-ноябре, покупали небольшой объем, а потом докупали по мере использования, рассказал председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьер Диас.

«Теперь клиенты хотят сделать запас сразу на всю зиму, покупая большие объемы. Такого ещё никогда не было», — отмечает Диас.

Производители с таким спросом не справляются. Ситуацию осложняет и то, что испанские компании активно экспортируют биотопливо во Францию, Италию и Германию, где тоже очень вырос спрос на пеллеты и котлы, работающие на гранулах. По прогнозам, объемы экспорта вырастут со 140 до 300 тысяч тонн.

По данным La Vanguardia, спрос на пеллеты на внутреннем рынке вырос на 40-50% в сравнении с прошлым годом, а продажи печей и котлов — на 40%.

Фото: pixabay.com

И хотя поставщики говорят, что готовы удовлетворить спрос, ажиотаж не спадает, а с приближением холодов только усиливается. Хавьер Диас говорит, что испанские биотопливные компании готовы производить два миллиона тонн пеллет в год. Сейчас они продают около 800 тысяч.

Мешок с гранулами весом в 15 килограммов стоит около девяти евро — это в два раза дороже, чем год назад, когда мешок стоит 4,4 евро. Однако несмотря на подорожание, это всё равно дешевле, чем газ, нефтепродукты или электричество.

Переход на печи с биотопливом — это один из вариантов хоть немного сэкономить на фоне энергокризиса. По мере приближения зимы жители ЕС всё больше впадают в отчаяние. Спрос на дровяные и угольные печи резко вырос, а в некоторых регионах уже наблюдается дефицит дров. С традиционными способами отопления и подогрева воды, газом или электричеством, жить получается очень дорого. Счета у многих сильно выросли, люди вынуждены экономить, ограничивая себя в привычных благах.

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Недавним шоком для европейцев стала трансляция из России — житель Ростова-на-Дону несколько дней показывал, как горит его комфорка. Он написал, что платит за газ всего 1,44 евро в месяц. В комментариях тут же стали сравнивать, кто сколько тратит на отопление и коммунальные услуги. Выяснилось, что за месяц в РФ платят столько же, сколько в некоторых странах Европы за минуту.

«Подтверждаю как сибиряк и иркутянин. Я плачу за холодную и горячую воду где-то 10 долларов в месяц. И 20-50 долларов за центральное отопление. Зимой на улице морозы за тридцать, а у меня в квартире жарко. Ну и дома с толстыми стенами, конечно, тоже помогают», — написал пользователь Buzzzerus, уточнив, что зарабатывает около 700 долларов.

«Нет, это правда смешно. Мы в Британии отваливаем по 1,44 евро в минуту!», — написал JackstaWRX.

«А в Чехии понизили комнатную температуру на работе и в школе до 17 градусов», — пожаловался Prox005.

«Странная логика. Здесь, в Голландии, счет за газ скакнул от 100 евро за 600. Это серьезная проблема, люди страдают», — написал Crandoge.

Фото: pixabay.com

«Не пользуюсь отоплением уже года три-четыре, а горячую воду отключили года два назад. Мне еще повезло, что я молод — уж не знаю, как эту зиму переживут старики, — пишет Enzemo. — Газа у меня тоже нет, только электричество. Для сравнения: пять минут под душем мне обходятся примерно в пол-евро. И это за раз, а не в месяц».

Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который обострился из-за введенных против России санкций. Многие страны ЕС добровольно отказываются от российского газа, жертвуя благосостоянием и комфортом своих жителей. Причем, именно Россию винили в сложившейся ситуации, хотя это не так — к энергетическому кризису Европу привела её же политика, а усугубили его введенные странами ЕС санкции.

Фото: pixabay.com

Ранее «Блокнот» рассказал, что жители Молдавии из-за газового кризиса часами стоят в очередях за дровами. Сегодня цены на голубое топливо превысили отметку в 2200 долларов за тысячу кубометров, достигнув пика. Из-за этого население не самой богатой страны Европы начало запасаться дровами задолго до наступления зимы. При этом дров хватает далеко не всем.

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