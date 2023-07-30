Саммит Россия-Африка 49 An African делегация в составе 17 глав государств прибыла в северную столицу. Для сравнения: в 2019 году на саммит приехали 43 африканских лидера.

Президент России Владимир Путин, выступавший перед гостями, заявил, что на прошлой неделе Москва перекрыла экспорт украинского зерна через Стамбул. обвинил Запад в срыве сделки.

Президент России распорядился о безвозмездной поставке от 25 000 до 50 000 тонн зерна в шесть африканских стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрея.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил президента России и сказал, что Хараре не нуждается в дополнительном зерне.

По данным агентства, благодаря Владимиру Путину оно может стоить этим странам десятки на миллионы долларов больше, чем покупка украинского зерна: «подарок» не покрывает всех потребностей в продовольствии, а остальное приходится покупать по высокой цене, когда сделка с зерном сорвется. 'ladi.

The Африканский союз заявляет, что приоритетом африканских стран является восстановление зерновой сделки, потому что «последствия затронут весь мир, особенно Африку с точки зрения социально-экономических вопросов».

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