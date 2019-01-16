Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи с 14 по 24 февраля  

Стала известна программа мероприятия.

Участие в фестивале примут Лора Бинон, Хосе Висенте Кастелло, Дайджин Ким, Михаэла Мартин, Френк Кампос, Николай Луганский, Татьяна Самуил и другие.

Юрий Башмет выступит в качестве солиста и дирижера своих коллективов — камерного ансамбля «Солисты Москвы», Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Откроется фестиваль 15 февраля спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. На гала-концерте 16 февраля сушателям представят три мировые премьеры — сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля 17 февраля выступит лауреат двух премий Grammy, певица и пианистка Дайана Шур. На сцену Зимнего театра 19 февраля вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля — «Рустави» и «А Филетта». Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет солист Национального балета Испании Серхио Берналь. Специальный гость фестиваля — национальный театр Тайваня «У-Театр», который 22 февраля представит красочный спектакль «Звук океана».

В Зале камерной и органной музыки 17 февраля состоится марафон из четырех концертов. В программе — сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена. В Органном зале 20 февраля состоится второй Турнир поэтов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.