Зимний сезон на сочинском курорте «Роза Хутор» завершится 23 апреля

Горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи продлится до 23 апреля.

«Горнолыжный сезон продлится на курорте до 23 апреля. Как и в прошлом году, мы стараемся максимально разнообразить программу весеннего отдыха на нашем курорте», — рассказали в пресс-службе курорта.

В течение месяца на «Роза Хутор» пройдут два фестиваля: карнавал BoogelWoogel с 30 марта по 2 апреля и спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp с 31 марта по 10 апреля, который проходит в горах Сочи в течение пяти лет.

Для проведения спортивного фестиваля на курорте построили два сноупарка на разных высотах общей площадью более 70 тыс. кв. м, для чего потребовалось около 30 тыс. т снега, сообщает «Интерфакс».

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