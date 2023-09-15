Зимой этого года в Армении впервые на военную службу будут призваны женщины

Женщины-добровольцы в армянской армии будут призваны на военную службу зимой.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшемся 14 сентября заседании правительства. пишет “Репортаж”.

Он призвал использовать все возможности для обеспечения численности временных военнослужащих. По имеющимся данным, министр обороны Сурен Папикян заявил, что готов принимать на работу женщин. Принимая во внимание проделанную работу в школах, он добавил, что основной поток ожидается летом: “Мы готовы призвать на зимний призыв женщин 18-27 лет”, ответил, что нет необходимости, все из них следует считать военными. Он отметил, что Минобороны завершает строительство постоянного поста женского батальона: “Мы понимаем, что это совершенно новое учреждение для Армении”. Поэтому недавно было принято решение назначать на вакантные должности только женщин.

Следует отметить, что 26 июня текущего года парламент Армении на внеочередной сессии принял законопроект, предусматривающий было введено введение системы добровольного призыва женщин.