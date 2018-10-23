Зимой российские футболисты будут играть желтым мячом

Начиная с 12-го тура все матчи Российской премьер-лиги будут проводить с использованием мячей Merlin ярко-желтого цвета.

«Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов — оптимальное для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РПЛ.

Для игры в условиях снегопада компания технический спонсор РПЛ компания Nike предоставила клубам сигнальные мячи красного цвета.

После увеличения светового дня в апреле 2019 года Премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

ФК «Краснодар» проведет 12-й матч тура в Москве 28 октября. Команда встретится с ЦСКА.

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