Зиничев и Кондратьев осмотрели пострадавшие от непогоды улицы Туапсинского района

Глава МЧС России и губернатор Кубани прибыли на место ЧС 25 октября.

Также они проинспектировали дороги муниципалитета. В северной части района вода разрушила сразу два моста — автомобильный и железнодорожный. Для водителей это была единственная дорога, которая связывала Майкоп с Черноморским побережьем. Движение поездов также приостановлено.

Глава Туапсинского района доложил, что весь день 25 октября сотрудники МЧС расчищали русло реки от мусора и бревен, укрепляли берег.

Движение по автомобильному мосту планируют восстановить к концу дня 26 октября.

Губернатор Кубани и глава МЧС России отправились в село Кривенковское. Этот населенный пункт наиболее сильно пострадал от удара стихии. Сейчас организован пункт временного размещения в сельской школе. Там местные жители могут получить горячее питание и воду. За помощью уже обратились около 300 человек.

Губернатор обратился к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с предложением организовать на месте дежурство для обращений граждан, а для того, чтобы ускорить процесс выплат компенсаций, Вениамин Кондратьев поручил увеличить количество групп, которые занимаются подворовыми обходами.

После осмотра последствий непогоды глава МЧС России собрал заседание КЧС в районной администрации. Евгений Зиничев отметил, что восстановительные работы ведутся на должном уровне.

«В целом, я считаю, что все отработали, как положено, и самое главное, все знали, что делать. И уверен, что до завершения ЧС вы продолжите так же работать. Спасибо», — сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

На Кубани еще действует режим ЧС. Краевые власти будут держать ситуацию под контролем до того момента, пока все коммуникации не будут восстановлены.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фоторепортаж из подтопленного Туапсинского района смотрите здесь.

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