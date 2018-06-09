Зиничев и Кондратьев проверили готовность пожарных частей Сочи к ЧМ-2018

Краснодарский край стал первым регионом, который глава МЧС России Евгений Зиничев посетил после назначения.

Глава МЧС и губернатор Краснодарского края осмотрели 19-ю пожарно-спасательную части в Олимпийском парке, где на время проведения чемпионата мира по футболу организован региональный оперативный штаб ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Сотрудники штаба будут контролировать безопасность всех мероприятий в Сочи, в том числе футбольных матчей, координировать деятельность пожарно-спасательных частей в городах, в которых размещаются команды-участницы чемпионата.

На вооружении части по охране Олимпийского парка стоят новейшие образцы техники, в том числе специального назначения. Например, единственные в России автомобили «Тоннельный» и «Челнок», применяемые для тушения возгораний и спасения людей в тоннелях. Для проведения работ при ДТП сотрудники подразделения используют пожарно-спасательные мотоциклы.

Зиничев и Кондратьев проведут совещания о проверке готовности к проведению чемпионата мира по футболу на территории Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Медведев представил Путину состав нового Правительства РФ. Пост главы МЧС вместо Владимира Пучкова занял Евгений Зиничев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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