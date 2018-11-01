Знак качества «Сделано на Кубани» получили 59 предприятий

В Краснодаре на заседании конкурсной комиссии подвели итоги второго краевого конкурса.

Комиссия изучила результаты экспертной оценки товаров в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

Как отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный, доля местного сырья при производстве товаров, особенно продовольственной группы, имела первостепенное значение при решении о присвоении знака «Сделано на Кубани».

«В дальнейшем планируется установить минимальный процент присутствия местного сырья в товарах кубанских производителей, участвующих в конкурсе», — подчеркнул глава ведомства.

Экспертная комиссия признала победителями 158 товаров от 59 предприятий Краснодарского края, среди которых: АО «Дивноморье», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО фирма «Калория», ООО «Кубанские консервы».

Роман Куринный акцентировал, что эти предприятия получат всестороннюю поддержку, в том числе, по продвижению товаров на внутренний и внешний рынки. По его мнению, присвоение знака станет еще одним инструментом в борьбе с оборотом контрафактной продукции.

Победителей конкурса наградят дипломами лауреатов с правом использования знака качества в конце ноября текущего года.

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, кубанская продукция должна отвечать главным требованиям бренда, это — качество и экологичность. Только такие продукты смогут получить маркировку «Сделано на Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», знак качества «Сделано на Кубани» разработали и презентовали в 2017 году. Его обладателями по итогам конкурса стали 46 предприятий региона. Первое предприятие района, работающее под брендом, 20 июня оценил губернатор Вениамин Кондратьев.

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