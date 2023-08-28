Знак «Почетный донор Республики Узбекистан» вручается гражданам, сдавшим бесплатно свою кровь не менее 40 раз или часть ее компонентов не менее 60 раз.

Законодательство Знаком «Почетный донор Республики Узбекистан» будут награждены граждане, сдавшие бесплатно свою кровь не менее 40 раз или часть ее компонентов не менее 60 раз.

Этот знак награжденные наградой получают единовременную денежную премию в размере до 15-кратного размера БХМ (до 4 миллионов 950 тысяч сумов).

🔸 Им также предоставляются следующие права: выходить на основную ежегодный отпуск;

▫️бесплатное пользование всеми видами городского общественного транспорта (кроме прямых и ненаправленных такси);

▫️лечение в государственных санаториях и санаториях, получение билетов без очереди.