Знак «Сделано на Кубани» получили 158 товаров местных производителей

Победителей краевого конкурса за право называться качественным кубанским продуктом поздравили в краевой администрации.

Это 59 предприятий со всего региона. При оценке комиссия уделяла внимание экологичности. Еще одно требование — производитель должен использовать преимущественно местное сырье, особенно это касается продовольственных товаров. Теперь лауреаты конкурса могут использовать знак качества «Сделано на Кубани» на своей продукции.

«Для вас как для производителей это повлечет увеличение рынка сбыта. Я глубоко убежден, что каждые из 16 млн туристов и 6 млн жителей Кубани, попробовав нашу продукцию, будут искать ее на прилавках», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

«Для нас это социальная ответственность. Мы высоко подняли планку, вывели качество производимой продукции на новый уровень. И мы должны этому соответствовать. Будем стремиться», — сказал победитель краевого конкурса «Сделано на Кубани» из Усть-Лабинского района Николай Горетый.

Предприятия-победители получат всестороннюю краевую поддержку: от кредитов с минимальной ставкой до помощи в продвижении товаров на внутреннем и внешнем рынках.

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