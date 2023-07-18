Зоир Мирзоев раскритиковал, что при продаже домов в Чирчике действует коррупционная схема

Говорили, что действует коррупционная схема при продаже новостроек в Чирчике Ташкентской области. Об этом шла речь на очередном совещании акима области Зоира Мирзоева. «Откат» берет, «шапка» берет, два человека управляют. Вы не хотите его открывать, вы ждете, когда мы его откроем из области. Люди разуверились в том, что купить дом можно прямо в Чирчике. Нет сомнений в том, достроили ли вы этот дом для строительной организации. Мистер Хоким провел меня в дом, сказав, что он готов на 85-90 процентов, но не готов на 50 процентов. Достигнув пятого этажа, г-н Хидоятов потерял дар речи. Его тоже не обманули. «Было замечено, что он сам впервые поднимался на пятый этаж, — говорит Зоир Мирзоев. недоволен руководителями четырех секторов Чирчика.Все они “ля-ля-ля-ля”,проблем нет.Г-н Махмудов сказал,что аким области должен сосредоточиться на четырех секторах.