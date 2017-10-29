Золото Кубка России по скелетону среди женщин в Сочи завоевала спортсменка из Москвы

Победительницей стала Алина Тарарыченкова.

Спортсменка по итогам двух заездов финишировала с результатом 1 минута 57,62 секунды. Второй стала Анастасия Труфанова (1.57,80), третьей – Мария Суровцева (1.57,91). Серебряный и бронзовый призеры также представляют Москву.

Соревнования проходят на олимпийской трассе «Санки». В Кубке России не выступают лидеры национальной сборной, которые принимают участие в тренировочной неделе на трассе в южнокорейском Пхенчхане в рамках подготовки к Олимпиаде.

В Сочи 29 октября определят победителей Кубка России по скелетону среди мужчин, сообщает «Р-Спорт».

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