Золотые рекорды: почему частные инвесторы наращивают вложения в благородный металл

Крупнейшие банки говорят, что счет идет на тонны.

Российские частные инвесторы наращивают вложения в золотые слитки. Благородный металл пользуется повышенным спросом у россиян, несмотря на низкую ликвидность. Российские банки говорят, что счет уже идет на тонны.

Крупнейшие российские банки с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов резко увеличили продажи золотых слитков, пишет «Коммерсантъ». Данные у всех банков разные: за пять месяцев у «Сбербанка» купили 10,9 тонны золотых слитков, у ВТБ в марте-апреле — около 2 тонн, за четыре месяца продажи ПСБ — тонна золотых слитков. В других банках также говорят о «высоком спросе», но данных не раскрывают.

При этом по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонн в первом квартале и 5,5 тонн — во втором.

На Московской бирже по итогам торгов драгоценными металлами в июле был поставлен новый рекорд — продажи золота и серебра на ней выросли на 17% относительно уровня июня и составил 10,1 миллиарда рублей. Это максимум с начала года. Золото на Московской бирже покупают тоннами — в июне купили 2,7 тонны, в июле — 3,1 тонны.

Спрос на слитки возрос сразу после введения налоговых послаблений. Главное изменение для обычных граждан — при покупке слитков не нужно платить налог на добавленную стоимость, а это целых 20%. Таким образом слитки стали еще одним доступным инструментом сохранения сбережений. Конечно, в золото вкладывали и раньше, но спрос был минимальным как раз из-за НДС. Кроме того, в июне был отменен налог с прибыли (НДФЛ в размере 13%), что еще больше поддержало спрос.

Власти оценивали потенциальный спрос в 50 тонн в год (это порядка 15% от производства), из которых, как предполагают эксперты, 10-11 тонн — это небольшие слитки весом до 20 граммов. Тем не менее, в банках говорят, что спросом пользуются слитки всех размеров — от 1 грамма до 12,5 килограмма (400 унций).

Эксперты напоминают, что золото — это долгосрочная инвестиция. А единственная возможность сейчас заработать на золоте — обесценивание рубля. Котировки золота могут колебаться, но при этом, как правило, корректируются.

«Высокий спрос на золото обусловлен геополитической нестабильностью и колебаниями мировой экономики, — рассказал «Комсомольской правде» эксперт «Тинькофф Инвестиций». — Период высоких ставок закончился, и инвесторы массово переводят деньги с рублевых и долларовых вкладов в альтернативные активы, такие как золото».

«Спрос на золото вырос из-за санкций со стороны Запада, так как банально купить товары, услуги или активы за доллары и евро крайне проблематично, — отметил в комментарии «ФедералПресс» аналитик «Финам» Андрей Маслов. — Стоит напомнить, что при покупке золота был отменен налог, что привело к большей его привлекательности в качестве актива для сохранения накоплений».

Эксперт добавляет, что золото — стабильный актив, волатильность цен на него заметно ниже валют и многих деривативов, поэтому золото остается одним из ключевых защитных активов.

При этом у золота есть и недостатки. Так, эксперты советуют обратить пристальное внимание на то, что у золота исключительно курсовая стоимость.

«То есть в условиях, когда золото не растет в цене, вложения обесцениваются, — рассказывает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. — Но опять же в текущей нестабильной ситуации перед инвестором стоит прежде всего задача сохранения, а не преумножения капитала».

«Блокнот» в марте рассказывал, что вложить деньги в благородный металл можно несколькими способами: купить слитки, монеты, биржевое золото, обезличенный металлический счет, а также вложить средства в акции, облигации добывающих компаний. Тогда эксперты говорили, что санкции против России могут вызвать новый мировой финансовый кризис, а это делает вложения в золото более актуальными, тем более, что металл может серьезно подорожать.

При этом эксперты считают, что инвестиции только в золото — это ошибка. Специалисты считают, что лучше диверсифицировать свои активы и вкладываться и в другие металлы. Финансовые консультанты также не рекомендуют покупать ценные бумаги и акции на эмоциях. В большинстве случаев спонтанные действия приводят к потерям, отмечают они.

В июне сообщалось, что новые санкции ЕС могут коснуться золота. Такая цель была выбрана, так как золото — один из важнейших активов для российского ЦБ. Правда, последствия могут коснуться и самих стран Европы, которые, например, покупают золото у РФ для последующего очищения (так поступает Швейцария).

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