Зоозащитник рассказал о состоянии львицы из Лабинска, спасенной в Челябинске

Молодой хищник почти две недели пробыл взаперти в автомобиле во дворе одного из многоквартирных домов.

Вместе с двумя пуделями и двумя тигровыми питонами львицу 19 июня обнаружили прохожие и вызвали зоозащитников.

По словам источника в правоохранительных органах региона, полиция выезжала на место и установила, что мужчина не бросил своих питомцев, каждый день выходил их кормить, проветривал машину. Сейчас животные находятся в специальном приюте, сообщает РИА «Новости».

«Львица не истощена, с ней все в порядке. И это не только мое мнение — это подтверждено свежими справками от разных ветеринарных служб. В приюте ей хорошо, комфортно и сытно», — написал на своей странице в Facebook президент челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, принимавший участие в спасении хищника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», львица родилась в зоопарке одного из санаториев Лабинска. Ее новый владелец — артист цирка, который вез животных в Казахстан на гастроли, но в Челябинской области столкнулся с проволочками в оформлении документов.

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