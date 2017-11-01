Зрители ЧМ по самбо в Сочи смогут выиграть обед с Федором Емельяненко

Турнир пройдет на курорте с 9 по 13 ноября.

Во время чемпионата мира для зрителей пройдет викторина, победитель которой получит право пообедать с четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко, а также станет обладателем самбистской куртки с автографом спортсмена, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию самбо.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по самбо в Сочи планируют посетить 700 спортсменов из 90 стран. В дни турнира на курорте состоится церемония открытия памятника основателям самбо.

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