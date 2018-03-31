Зрителями фестиваля BoogelWoogel в Сочи станут 25 тыс. человек

На горном курорте «Роза Хутор» проходит олимпиада, в рамках которой горнолыжники и сноубордисты будут состязаться в нестандартных видах спорта.

В этом году участников ждут не только традиционные прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн и танцевальные баттлы, но и еще более необычные соревнования. В программе представлены такие виды спорта, как цилиндрический теннис, бамперболл, шахбокс. Спуск 400 человек в карнавальных костюмах состоялся 30 марта, а 31 марта он пройдет в купальниках. Организаторы рассчитывают установить рекорд.

«Фестивали, спортивные и деловые мероприятия — это мощный драйвер, который дает дополнительный прирост туристического потока на курорты Краснодарского края. Такие события привлекают десятки тысяч отдыхающих из разных регионов России, а также из-за рубежа, способствуют укреплению положительного имиджа курортов нашего края», — цитирует министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди пресс-служба администрации Краснодарского края.

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