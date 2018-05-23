ЗСК приняло постановление о подготовке работников со средним медобразованием

По статистике, в кубанских медицинских организациях вакантными остаются 9 тыс. должностей фельдшеров и медсестер.

По информации министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, сегодня в отрасли работает 42 тыс. медработников среднего звена. Молодых специалистов в крае готовят десять медицинских колледжей с пятью филиалами. Ежегодно они выпускают 2 тыс. специалистов среднего звена. Из них 70% трудоустраиваются в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения. Тем не менее, практически каждое третье место фельдшера или медсестры в больницах и поликлиниках края пустует.

«В 2017 году план приема в колледжи за счет краевого бюджета увеличили на 50 человек и на 25 — по платным услугам за счет открытия филиала в Выселках. На 2019 год планируется увеличить прием еще на 25 человек», — рассказал министр.

Филиппов напомнил, что разработке постановления предшествовала большая подготовительная работа. Депутаты профильного комитета ЗСК совместно со специалистами министерства выезжали в медколледжи, знакомились с учебными программами, общались со студентами, изучали резервы и возможности образовательных учреждений. Результаты проведенного анализа стали основой итогового документа, в котором даны конкретные рекомендации по увеличению в крае медработников среднего звена.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о задаче, которую президент Владимир Путин поставил в своем Послании Федеральному Собранию — восстановить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.

Бурлачко отметил, что из дополнительно появившихся средств в бюджете часть денег пойдет на установку новых модульных врачебных амбулаторий и ФАПов, передвижных медицинских комплексов. Спикер подчеркнул важность подготовки кадров для работы с новой техникой.

Главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов отметил, что в связи с открытием Крымского моста будет большой поток транзитных пассажиров, которым понадобятся медуслуги.

Постановление депутаты приняли единогласно, сообщается на сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

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