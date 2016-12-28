ЗСК провело новогодний утренник для лучших школьников Кубани

В Краснодар на праздничное представление по мотивам сказок Пушкина приехали больше 900 школьников со всей Кубани.

Билет на елку во Дворец искусств получили отличники учебы, спортсмены, победители олимпиад и активисты.

— Мне очень понравилось представление, такое ощущение, что я принцесса и приехала на бал.

— Мне все нравится, все красиво устроено, поездка была хоть и долгой, но зато красивой. И город Краснодар красивый.

Новогодний утренник для детей организовали в Законодательном собрании Краснодарского края. Также дети получили от депутатов сладкие подарки и добрые пожелания.

«Чтобы вы стали еще умнее в следующем году, еще добрее, чтобы вы еще больше любили и уважали своих родителей, бабушек, дедушек, педагогов своих замечательных», — пожелала председатель комитета Законодательного собрания края по вопросам культуры Татьяна Хлопова.

Дарить праздник детям под новый год в ЗСК уже стало традицией. Больше десяти лет депутаты приглашают кубанских школьников на представление в Краснодар, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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